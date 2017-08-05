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Российским зенитчикам - призерам конкурса "Ключи от неба" вручили автомобили и квадроциклы

Армия и ОПК
5 августа, 22:21 UTC+3 область) 5, августа. / ТАСС

Все участники конкурса получили швейцарские часы

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ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 августа. / ТАСС/. Команды российских артиллеристов выиграли международный конкурс "Ключи от неба-2017", состоявшийся на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил пресс-центр состязаний, отметив, что победителям в стрельбах из зенитно-ракетных систем С-300 вручены подарки - автомобили и квадроциклы.

Состязались команды России, Казахстана, Белоруссии и КНР.

"В группе с типом зенитных ракетных систем С-300ПМ победу одержала команда РФ из Южного военного округа", - сказано в сообщении пресс-центра. В группе с типом ЗРС С-300ПС победу одержала команда РФ из Восточного военного округа. "Несмотря на очень жаркую погоду, температура на солнце была около 50 градусов, техника не подвела, команды выполнили все боевые пуски ракет без сбоев", - сказано в пресс-релизе.

Боевые расчеты из РФ, занявшие первые места, получили автомобили LADA X-RAY, а команды Белоруссии и КНР, занявшие вторые места, получили автомобили "ВАЗ-21214 Бронто". Команды из Казахстана и России, занявшие третьи места, получили квадроциклы Stels. Всем участникам конкурса вручили швейцарские часы.

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