Российским зенитчикам - призерам конкурса "Ключи от неба" вручили автомобили и квадроциклы

Семин: "Локомотиву" нужно качественное усиление в атакуСпорт 5 августа, 22:58
Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10000 метровСпорт 5 августа, 22:46
Тренер: "СКА-Хабаровск" нуждается в существенном усилении состава на все позицииСпорт 5 августа, 22:44
Литовец Гуджюс стал чемпионом мира в метании дискаСпорт 5 августа, 22:31
СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 августа, 22:19
Тхэквондист Котков заявил, что давно шел к победе на этапе Гран-приСпорт 5 августа, 22:10
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, обыграв "СКА-Хабаровск"Спорт 5 августа, 21:52
Галиев: хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущееСпорт 5 августа, 21:35
"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством СлуцкогоСпорт 5 августа, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 августа. / ТАСС/. Команды российских артиллеристов выиграли международный конкурс "Ключи от неба-2017", состоявшийся на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщил пресс-центр состязаний, отметив, что победителям в стрельбах из зенитно-ракетных систем С-300 вручены подарки - автомобили и квадроциклы.
Состязались команды России, Казахстана, Белоруссии и КНР.
"В группе с типом зенитных ракетных систем С-300ПМ победу одержала команда РФ из Южного военного округа", - сказано в сообщении пресс-центра. В группе с типом ЗРС С-300ПС победу одержала команда РФ из Восточного военного округа. "Несмотря на очень жаркую погоду, температура на солнце была около 50 градусов, техника не подвела, команды выполнили все боевые пуски ракет без сбоев", - сказано в пресс-релизе.
Боевые расчеты из РФ, занявшие первые места, получили автомобили LADA X-RAY, а команды Белоруссии и КНР, занявшие вторые места, получили автомобили "ВАЗ-21214 Бронто". Команды из Казахстана и России, занявшие третьи места, получили квадроциклы Stels. Всем участникам конкурса вручили швейцарские часы.