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Ставицкий: армейские игры продвигают технику РФ на рынки других стран

Армия и ОПК
6 августа, 13:04 UTC+3 ПОЛИГОН "АНДРЕЕВСКИЙ" ПОЛИГОН "АНДРЕЕВСКИЙ", /Тюменская область

Генерал-лейтенант добавил, что иностранные команды, испытав российскую технику, "тоже захотят иметь ее у себя"

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ПОЛИГОН "АНДРЕЕВСКИЙ" /Тюменская область/. 6 августа. / ТАСС/. Международные армейские игры способствуют продвижению российской боевой техники на рынки других стран, считает начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В сравнении с прошлым годом команды подросли в профессиональной подготовке. Учитывая то, что они выполняли задачи на технике Российской Федерации, уже новой технике. То есть, им нужно было и освоить ее, и, конечно, применить в ходе выполнения задач", - сказал Ставицкий журналистам после завершения конкурса "Безопасный маршрут", в котором победила команда РФ.

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"Я вообще оценил бы все команды достаточно серьезно, потому что у многих еще этой техники нет. Попробовав участие на нашей технике, думаю, что в последующем они тоже захотят иметь ее у себя", - сказал Ставицкий. По его словам, Минобороны ждет на будущих играх команды и других стран, "чтобы они померились силами". "Здесь, в мирное время, это самое лучшее", - сказал генерал.

"Приятна, конечно, победа, победа Российской Федерации. Это заслуга личного состава, командиров, готовящих команды. Команда Российской Федерации выступила достойно, заняв первое место в двух конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". В копилку всей сборной России, участвующей в Армейских международных играх, это достаточно большой вклад", - сказал Ставицкий.

В конкурсе "Безопасный маршрут", который проходил в Тюменской области в рамках Армейских международных игр - 2017, победила Россия. Вторыми стали военные инженеры из Белоруссии. Третье место заняли саперы из Узбекистана, четвертое - команда Армения. Участники конкурса соревновались в поиске, уничтожении противотанковых мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.

Российскую команду представляли военнослужащие 187-го межвидового регионального учебного центра. По данным Минобороны РФ, финал конкурса "Безопасный маршрут" в Тюменской области посетили более шести тысяч человек.

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