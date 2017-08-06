Российские команды победили в первом этапе "Танкового биатлона"

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Экипажи России победили в первом этапе конкурса "Танковый биатлон" - "Индивидуальная гонка", сообщил журналистам главный судья соревнований полковник Роман Бинюков.
"Заезды "Индивидуальной гонки" для команды России закончены. Остался всего один заезд. Сейчас по временным показателям РФ занимает первые три места, на четвертом месте находится Китай, затем идет Казахстан, затем Белоруссия и Индия.
По словам Бинюкова, оставшимся командам финального заезда "Индивидуальной гонки" потребуется чудо, чтобы сделать рывок и приблизиться к российским экипажам по времени. В целом должна определиться очередность других команд и стран в турнирной таблице и 12 команд, вышедших в полуфинал.
"Но это всего лишь первый этап. Впереди тяжелейшее соревнование - "Эстафета". Это совсем другое количество мишеней, совсем другая нагрузка на танк. Машина должна будет пройти практически то же самое, что и на "Индивидуальной гонке", но три раза", - подчеркнул Бинюков.
Он добавил, что 7 августа командам, вышедшим в полуфинал, предстоит жеребьевка. Представители экипажей наугад вытянут гильзы с номерами дорожек и очередностью предстоящих заездов.