Около 40 тыс. человек посетили "Танковый биатлон" за два дня

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Зрителями конкурса "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино за два выходных дня стали около 40 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-центре Армейских международных игр.
"За выходные Алабино посетили около 40 тыс. человек", - сообщили в пресс-центре Игр.
Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия "Биатлона" и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.