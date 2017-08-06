Около 40 тыс. человек посетили "Танковый биатлон" за два дня

ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Зрителями конкурса "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино за два выходных дня стали около 40 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-центре Армейских международных игр.

"За выходные Алабино посетили около 40 тыс. человек", - сообщили в пресс-центре Игр.

Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия "Биатлона" и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.