Десантники и артиллеристы пройдут эстафеты на конкурсах в Китае и Казахстане

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Эстафеты команд-участниц пройдут в понедельник в Китае и Казахстане на конкурсах десантников, артиллеристов и операторов беспилотников. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.
"На полигоне Гуаншуй в Китае участники конкурса "Десантный взвод" проведут эстафету на боевых машинах. В Казахстане также пройдут эстафеты на конкурсах "Мастера артиллерийского огня" и "Соревнования экипажей БПЛА", - сообщили в пресс-центре. В Китае также должен пройти отложенный из-за плохой погоды этап конкурса "Авиадартс", включающий пилотаж и воздушную разведу.
На десятый день проведения Армейских международных игр пройдут этапы 13 конкурсов как за рубежом, так и в России. На подмосковном полигоне Алабино состоится жеребьевка команд-участниц полуфинальных заездов "Танкового биатлона".
В Омске стартует второй этап конкурса "Рембат", а в ходе четвертого этапа соревнований "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске пройдут боевые стрельбы в составе групп.
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