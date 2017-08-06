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Десантники и артиллеристы пройдут эстафеты на конкурсах в Китае и Казахстане

Армия и ОПК
6 августа, 15:20 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 6, августа. / ТАСС

В КНР также должен пройти отложенный из-за плохой погоды этап конкурса "Авиадартс", включающий пилотаж и воздушную разведу

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Эстафеты команд-участниц пройдут в понедельник в Китае и Казахстане на конкурсах десантников, артиллеристов и операторов беспилотников. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

"На полигоне Гуаншуй в Китае участники конкурса "Десантный взвод" проведут эстафету на боевых машинах. В Казахстане также пройдут эстафеты на конкурсах "Мастера артиллерийского огня" и "Соревнования экипажей БПЛА", - сообщили в пресс-центре. В Китае также должен пройти отложенный из-за плохой погоды этап конкурса "Авиадартс", включающий пилотаж и воздушную разведу.

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Армейские международные игры. Досье

На десятый день проведения Армейских международных игр пройдут этапы 13 конкурсов как за рубежом, так и в России. На подмосковном полигоне Алабино состоится жеребьевка команд-участниц полуфинальных заездов "Танкового биатлона".

В Омске стартует второй этап конкурса "Рембат", а в ходе четвертого этапа соревнований "Отличники войсковой разведки" в Новосибирске пройдут боевые стрельбы в составе групп.

Военные водолазы, участники международного конкурса "Глубина", в Севастополе продолжат состязаться в преодолении водной полосы препятствий, а также выполнят работы в замкнутом пространстве, оказание помощи условной аварийной подводной лодке, сварку и резку под водой.

В горах Кабардино-Балкарии военные скалолазы в рамках конкурса "Эльбрусское кольцо" выполнят транспортировку условно пострадавшего и преодолеют ледовый участок маршрута.

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