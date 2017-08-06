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Военный атташе Индии: военнослужащие получают уникальный опыт, участвуя в АрМИ-2017

Армия и ОПК
6 августа, 18:27 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 6, августа. / ТАСС

Дипак Мехра отметил, что на Играх военные не только соревнуются и сравнивают свои умения и навыки с участниками из других стран, но и получают возможность пообщаться с людьми из разных культур

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ПОЛИГОН АЛАБИНО, /Московская область/, 6 августа. / ТАСС/. Индийские военнослужащие получают уникальный опыт, участвуя в Армейских международных играх, в частности, в "Танковом биатлоне". Об этом заявил в воскресенье журналистами военный атташе при посольстве Республики Индия в РФ бригадный генерал Дипак Мехра.

"Конечно, хотелось бы отметить, на каком высоком уровне российская сторона эксплуатирует свои танки и вооружение. Но мы учимся не только у русских коллег, но и у китайских, белорусских, казахских. У всех, кто приехал на Игры, есть возможность чему-то научиться и поделиться своим опытом", - сказал он.

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© Артем Коротаев/ТАС

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Мехра напомнил, что индийская сторона принимает участие в международном конкурсе "Танковый биатлон" уже несколько лет подряд, с самого начала.

"Нам очень отрадно принимать участие в любых подобных мероприятиях, организованных российской стороной. На Играх мы не только соревнуемся и сравниваем свои умения и навыки с другими странами, но и получаем прекрасную возможность встретиться с людьми из разных стран, разных культур, пообщаться с ними", - сказал он.

По словам генерала, Алабино является прекрасной площадкой для укрепления дружеских отношений между странами и обмена полезной информацией между ними. "Конечно, на "Танковом биатлоне" будут первые и вторые места, кубки и медали, но я убежден в том, что каждый участник этих Игр - уже победитель", - подчеркнул он.

Мехра также сообщил, что в это воскресенье в Доме дружбы в Алабино проходил День Индии. "Концепция Дома дружбы в Алабино доказала свою жизнеспособность. В нем каждая страна, принимающая участие в Играх, представляет свою культуру, свою страну в миниатюре. Мы постарались показать гостям праздника частичку культурного богатства и разнообразия нашей страны", - рассказал индийский военный атташе.

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