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Российские и белорусские военные проведут поиски воинских захоронений в Белоруссии

Армия и ОПК
6 августа, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Поисковые работы будут вестись в районе деревни Стрельцы-1 Гродненской области. В них примут участие 12 российских военнослужащих и более 20 белорусских

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа уехали в воскресенье из Санкт-Петербурга в Гродно (Белоруссия) для проведения полевых поисковых работ совместно с личным составом 52-го отдельного специализированного поискового батальона белорусских ВС. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Основная цель российских и белорусских военных поисковиков - поиски неучтенных воинских захоронений и установление сведений о солдатах и офицерах Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии", - сказал журналистам Дмитрий Булгаков.

По его словам, поисковые работы будут вестись в районе деревни Стрельцы-1 Гродненской области. В них примут участие 12 российских военнослужащих и более 20 белорусских.

В ходе работ военные поисковики двух стран обменяются опытом проведения полевых поисковых работ, их документального сопровождения и применения технических средств. Работы будут проводиться с 7 по 16 августа, информировал Булгаков.

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Булгаков, Дмитрий Витальевич
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