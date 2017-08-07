ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВОбщество 7 августа, 11:20
Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКАСпорт 7 августа, 11:17
Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛСпорт 7 августа, 11:06
Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дорогиПроисшествия 7 августа, 11:02
КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"Спорт 7 августа, 11:01
Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"Армия и ОПК 7 августа, 10:55
Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощиЭкономика и бизнес 7 августа, 10:52
Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тоннТранспорт 7 августа, 10:51
Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 7 августа. / ТАСС/. Российские танкисты лидируют по итогам этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон" на Армейских играх (АрМИ-2017), сообщили в понедельник журналистам в судейской комиссии конкурса.
"Команда Российской Федерации, выступающая на "Танковом биатлоне" на АрМИ-2017, заняла первое место в рейтинге команд, составленном по итогам этапа "Индивидуальная гонка", - сказал представитель судейской комиссии.
Он отметил, что также по итогам этого этапа в полуфинал вышли 12 команд из Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.