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Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"

Армия и ОПК
7 августа, 10:55 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 7, августа. / ТАСС

По итогам этого этапа в полуфинал также вышли команды из Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 7 августа. / ТАСС/. Российские танкисты лидируют по итогам этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон" на Армейских играх (АрМИ-2017), сообщили в понедельник журналистам в судейской комиссии конкурса.

"Команда Российской Федерации, выступающая на "Танковом биатлоне" на АрМИ-2017, заняла первое место в рейтинге команд, составленном по итогам этапа "Индивидуальная гонка", - сказал представитель судейской комиссии.

Он отметил, что также по итогам этого этапа в полуфинал вышли 12 команд из Белоруссии, Китая, Индии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Армении, Киргизии и Ирана.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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