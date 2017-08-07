Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый российский вертолет Ми-28УБ (с двойным управлением) планируется отправить на испытания в Сирию. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Сегодня в вертолете Ми-28Н есть пилот и оператор, и основная цель и задача модернизации - сделать его учебно-боевым, чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой из кабин. Мы бы хотели, чтобы эти вертолеты (Ми-28УБ - прим. ТАСС) прошли здесь (в Сирии - прим. ТАСС) своего рода тестирование", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", записанном на авиабазе Хмеймим.

Как сообщил ранее генеральный конструктор "Вертолетов России" Николай Павленко, восемь новых вертолетов Ми-28УБ поступят в Воздушно-космические силы РФ в этом году.

В свою очередь, начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ первыми поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. По его словам, летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета.

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Он оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника.