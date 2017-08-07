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Программу боевой подготовки химических войск расширят по итогам Армейских игр

Армия и ОПК
7 августа, 12:32 UTC+3 ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/ 7, августа. /ТАСС

В соревнования планируют включить преодоление огненно-штурмовой полосы и упражнения огневого этапа в приближенных к боевым условиях

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ПОЛИГОН КОРЛА, /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Новые элементы будут включены в боевую подготовку Войск радиационной, химической и биологической защиты благодаря международному конкурсу "Безопасная среда", проводящемуся в рамках Армейских игр. Об этом журналистам рассказал начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.

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"Конкурс позволяет пересмотреть подходы к выполнению нормативов по радиационной, химической и биологической защите и ввести в боевую подготовку военнослужащих новые элементы", - сказал он.

В частности, в сборники нормативов планируется включить один из самых зрелищных элементов соревнований - преодоление огненно-штурмовой полосы в средствах индивидуальной защиты, а также выполнение упражнений огневого этапа в приближенных к боевым условиях(то есть, в средствах защиты и противогазе).

"Комбинируя и усложняя препятствия в рамках одного комплексного норматива, мы будем совершенствовать подготовку своих спецподразделений. Комплексные нормативы позволят совершенствовать у химиков-разведчиков не только скорость и технику выполнения задач, но и проверять их физическую выносливость", - сказал Кириллов.

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