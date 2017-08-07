Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.

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ПОЛИГОН КОРЛА, /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Роботы нового поколения поступят в Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) до 2020 года. Об этом сообщил журналистам начальник войск РХБ защиты генерал-майор Игорь Кириллов.
"До 2020 года планируется оснащение воинских частей чрезвычайного реагирования войск РХБ защиты, предназначенных для ликвидации последствий аварий на опасных объектах, робототехническими комплексами нового поколения", - сказал он.
Кириллов напомнил, что в России начали создавать роботов для Войск РХБЗ после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Опыт, полученный при работах на месте этой крупнейшей техногенной катастрофы, послужил для создания проекта "Разнобой" (комплекс был принят на вооружение в 2002 году) и проекта "Берлога" (Робот дистанционно управляемый РД-РХР, принят на вооружение в 2005-м).
"Стоящие на снабжении Вооруженных сил России образцы в целом обеспечивают решение всего спектра задач, возложенных на войска РХБ защиты, однако не в полной мере соответствуют перспективному уровню требований предъявляемых к робототехническим средствам", - отметил Кириллов.
Игорь Кириллов также сообщил, что для российской армии разрабатывается новый противогаз, который будет поставляться в войска в рамках новой госпрограммы вооружений.
"В настоящее время завершается разработка нового общевойскового противогаза, созданного с использованием современных полимерных материалов. После принятия образца на снабжение в рамках ГОЗ и госпрограммы вооружений планируется его закупка и поставка в войска", - сказал он.
По словам Кириллова, замена табельных войсковых противогазов на новый "не произойдет одномоментно". Однако работа по переоснащению войск уже запланирована, утверждена "и в ближайшие годы будет с успехом реализована".
"В дальнейшем начнутся разработки принципиально нового комплексного средства РХБ защиты головы модульного типа, представляющего собой интегрированную систему защиты от химических и термических поражающих факторов. По существу противогаз будет совмещен с бронешлемом", - отметил Кириллов.
Он подчеркнул, что перспективная система защиты органов дыхания станет одной из составных частей комплекса средств жизнеобеспечения военнослужащего в бою.