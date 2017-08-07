Нахимовское училище в Севастополе начнет обучать применению ракетного оружия подлодок

ТАСС, 7 августа. Специальность "применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок" впервые появилась в Черноморском Высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"В этом году в ЧВВМУ поступили выпускники школ из 47 регионов России. Более 100 курсантов - севастопольцы и крымчане. Абитуриенты могли поступать не только на традиционные профили обучения - "применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей", "применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов", "подводно-технические работы специального назначения", "применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота", но и впервые начать обучение по специальности "применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок", - отметил Трухачев.

"Введение в программу обучения в ЧВВМУ такой специальности вызвано оснащением поступающих на флоты, в том числе на Черноморский, новых подводных лодок, вооруженных самыми современными ударными ракетными комплексами, в том числе "Калибром", - пояснил представитель ЧФ.

Он также сообщил, что 250 первокурсников, успешно сдавших вступительные экзамены и зачисленных для обучения в училище, дали клятву курсанта. "В ЧВВМУ за годы существования сложились десятки традиций, которые свято чтутся курсантами. Одна из них - торжественная клятва курсанта на плацу училища. Каждый первокурсник клянется любить Родину, быть патриотом училища, преумножать героическую славу священной земли города-героя Севастополя", - пояснил он.

До начала учебного года курсантам предстоит освоить программу начальной военно-морской подготовки, изучить общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики. В конце августа они будут приведены к присяге.