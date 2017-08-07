Под Калининградом проходят тактические учения армейского корпуса Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Около 700 военнослужащих мотострелкового соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота участвуют в тактических учениях с боевыми стрельбами, которые проходят на одном из полигонов в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В тактических учениях мотострелков 11-го армейского корпуса принимают участие порядка 700 военнослужащих, задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские гаубицы "Акация", зенитные артиллерийские комплексы "Тунгуска", реактивные системы залпового огня "Град" боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72 и другая военная техника", - рассказал Мартов.

В условиях, максимально приближенных к реалиям современного боя, задействованные в маневрах подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника. С воздуха мотострелков будут прикрывать фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24 Морской авиации Балтийского флота.

"Особенностью учений является отработка вопросов подготовки и ведения наступательного и оборонительного боя мотострелковыми подразделениями в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления, ударов авиации и огня артиллерии", - отметил Мартов.