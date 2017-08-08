Полуфинал танкового биатлона в рамках АрМИ-2017. Видеотрансляция

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На полигоне в Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал конкурса "Танковый биатлон".
В эстафете принимают участие команды России, Сербии, Киргизии и Азербайджана.
Это первый заезд в рамках этого этапа. Два других состоятся 9 и 10 августа соответственно. Финал пройдет 12 августа.