Полуфинал танкового биатлона в рамках АрМИ-2017. Видеотрансляция

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На полигоне в Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал конкурса "Танковый биатлон".

В эстафете принимают участие команды России, Сербии, Киргизии и Азербайджана.

Это первый заезд в рамках этого этапа. Два других состоятся 9 и 10 августа соответственно. Финал пройдет 12 августа.