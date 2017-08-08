Минобороны покажет на "Армии-2017" захваченное у террористов в Сирии оружие

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КУБИНКА, 8 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" представит экспозицию, посвященную операции российских ВКС в Сирии, и покажет трофейное оружие, захваченное у террористов. Об этом во вторник сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий российского военного ведомства Александр Миронов.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
"К основным особенностям предстоящего форума следует отнести <...> развертывание в парке "Патриот" экспозиции, посвященной деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике, и экспозиции трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок в Сирии", - сказал Миронов в ходе брифинга с иностранными военными атташе, аккредитованными в Москве.
Кроме того, в рамках форума планируется проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".
Он также сообщил, что на сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили более тысячи двухсот предприятий и организаций. "Будет продемонстрировано более 18,75 тыс. экспонатов. Национальные экспозиции представят семь государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР", - добавил представитель Минобороны.