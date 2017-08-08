Балтийский флот пополнился универсальным буксиром ледового класса

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КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Универсальный спасательный буксир ледового класса "СБ-737" проекта 02980 пополнил состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота в рамках программы его обновления, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В главной военно-морской базе флота Балтийске, куда прибыл новый буксир постройки Ленинградского судостроительного завода ОАО "Пелла", состоялась церемония подъема военно-морского флага. Буксир включен в состав аварийно-спасательного отряда Балтийского флота", - рассказал Мартов.
Он отметил, что это уже третий спасатель данного проекта, построенный для нужд флота по программе его обновления. Годом ранее аналогичные буксиры "СБ-121" и "СБ-123" пополнили состав аварийно-спасательных отрядов Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота.
Буксиры ледового класса проекта 02980 предназначены для проведения спасательных работ, оказания помощи судам, терпящим бедствие, поиска, спасения, эвакуации и размещения людей, оказания им медицинской помощи, а также выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Кроме того, буксир может быть использован для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, горящего на воде топлива, технического обеспечения выполнения подводно-технических работ, а также снятия с мели аварийных судов.
Водоизмещение нового СБ-737 составляет 1216 тонн, длина судна - 48 метров, ширина - 13 метров, максимальная скорость - 14,5 узлов. Экипаж судна восемь человек, автономность плавания - 20 суток.