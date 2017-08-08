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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Бискайский залив

Армия и ОПК
8 августа, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Ранее корабль покинул главную базу Северного флота для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Бискайский залив, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" преодолел пролив Ла-Манш и вошел в Бискайский залив. В настоящее время корабль продолжает движение в южном направлении в соответствии с планом дальнего похода", - сказали в пресс-службе.

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Корабль вышел из главной базы Северного флота - Североморска в конце июня для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, затем совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота с Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

По информации пресс-службы, в 2016 году корабль совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.

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