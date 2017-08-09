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Второй этап российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2017" пройдет в сентябре

Армия и ОПК
9 августа, 4:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 9, августа. /ТАСС

Береговая часть маневров состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, а морская - в акватории Японского и южной части Охотского морей с 22 по 26 сентября

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ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Представители ВМФ России и Военно-морских сил КНР во Владивостоке подписали протокол о проведении в сентябре второго этапа международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017". Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Во Владивостоке прошла церемония подписания протокола по организации планирования и подготовки второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". Представители Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) КНР обсудили замысел, районы проведения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей", - сообщил Матвеев.

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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье

Кроме того, в преддверии подписания протокола представители китайской стороны осмотрели полигон береговых войск Тихоокеанского флота, на котором в период с 18 по 26 сентября пройдет один из эпизодов учения, и место стоянки кораблей.

"Учение включит в себя береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября. В ходе нее будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей", - сообщил представитель ВВО.

В рамках морской части экипажи кораблей-участников проведут тренировки по связи, отработают совместные действия по оказанию помощи аварийным объектам, маневрирование кораблей в составе тактических групп. Также они проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают элементы противолодочной обороны. Кроме того, в море состоятся вертолетные учения.

Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" прошел с 21 по 28 июля в городе Балтийск Калининградской области. От ВМФ России в учениях были задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

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