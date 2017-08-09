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В День ВВС в авиашоу в парке "Патриот" примут участие более 150 самолетов и вертолетов

Армия и ОПК
9 августа, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Зрителям продемонстрируют полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, отметили в Минобороны

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В День Военно-воздушных сил (Воздушно-космических сил) России в авиашоу к 105-летию создания ВВС примут участие более 150 самолетов и вертолетов. Праздник пройдет 12 августа в подмосковном парке "Патриот", сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"На протяжении более чем двух часов в демонстрационных полетах будет задействовано более 150 воздушных судов. В ходе авиашоу будут продемонстрированы полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.

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Перед зрителями выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и "Беркуты", пилоты перспективных авиационных комплексов Т-50 и самолетов Су-25. Также будут задействованы восстановленные самолеты периодов Первой и Второй мировых войн: Farman, Piper Cub, Як-52, "Дуглас ДС-3", Ил-2, МиГ-3 и другие. Кроме того, на авиашоу покажут театрализованную реконструкцию истории развития отечественной авиации.

В рамках празднования отличившимся военнослужащим ВКС России будут вручены государственные награды.

Позднее в тот же день в парке "Патриот" пройдет заключительный этап "Эстафеты" "Танкового биатлона-2017" и состоится церемония закрытия Армейских международных игр ("АрМИ-2017"). В этом году они проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Участниками "АрМИ-2017" стали представители 28 стран.

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