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Россия лидирует после 10 дней Армейских игр

Армия и ОПК
9 августа, 12:03 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 9, августа. / ТАСС

Второе и третье места занимают Казахстан и Китай

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 9 августа. / ТАСС/. Российские военные занимают первое место в общекомандном зачете по итогам 16 конкурсов, проведенных за первые 10 дней Армейских международных игр (АрМИ-2017). За ней следуют Казахстан и Китай, сообщил в среду журналистам главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

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"Согласно предварительному рейтингу стран - участниц АрМИ-2017, по итогам 10 дней соревнований первое место занимает Россия (десять первых мест, шесть вторых, два третьих), на втором месте идет Казахстан (первых - три места, вторых - пять, третьих - два), третье место у Китая (две золотые и три серебряные медали), на четвертом месте идет Белоруссия, на пятом - Египет, на шестом - Узбекистан, седьмое и восьмое места занимают Иран и Азербайджан соответственно", - сказал Горбатенко, пояснив, что в основу этого рейтинга положен медальный зачет команд.

По его словам, на продолжающихся 12 конкурсах также лидирует Россия (первых мест - шесть, вторых - три), вторым идет Китай (первых мест - пять, второе - одно), на третьем месте Азербайджан (одно первое место), далее следуют Казахстан, Белоруссия, Иран, Узбекистан и ЮАР.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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