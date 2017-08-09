Землетрясение в Китае не повлияло на проведение Армейских игр

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КОРЛА /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Землетрясение в 6,3 балла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая не повлияло на проведение конкурсов Армейских международных игр на местном полигоне Корла. Об этом в среду сообщили в пресс-центре Игр.
9 августа на полигоне стартовал завершающий этап международного конкурса "Чистое небо".
"Первые подземные толчки были зафиксированы в районе 8:00 по местному времени. По данным китайских сейсмологов, глубина залегания очага составила 35 километров. Эпицентр землетрясения расположен более чем в 100 километрах от полигона Корла, поэтому оно не представляло опасности ни для конкурсантов, ни для зрителей. Организаторы международного конкурса "Чистое небо" приняли решение не переносить состязания из-за землетрясения", - говорится в сообщении.
В состязаниях, помимо российской команды, принимают участие военные из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы, а также команда Народно-освободительной армии Китая.
Ранее, 8 августа, в день проведения двух международных конкурсов "Безопасная среда" и "Мастер-оружейник" в КНР произошло еще одно мощное землетрясение в 6,8 балла. Однако его эпицентр пришелся на провинцию Сычуань, которая находится на значительном удалении от полигона Корла.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.