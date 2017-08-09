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Кинологи из Белоруссии выиграли в финале конкурса "Верный друг" на Армейских играх

Армия и ОПК
9 августа, 13:59 UTC+3 ДМИТРОВ ДМИТРОВ, /Московская область

В соревновании также приняли участие команды из России, Казахстана, Узбекистана и Египта

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ДМИТРОВ /Московская область/. 9 августа. /ТАСС/. Команда Белоруссии заняла первое место в эстафете - заключительном (четвертом) упражнении конкурса кинологов "Верный друг", проводившемся в учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Дмитрове в рамках Армейских международных игр.

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"По итогам заключительного этапа состязаний первое место заняли военные кинологи Белоруссии, показав время 25 минут 40 секунд, второе место завоевали военнослужащие ВС РФ (27 минут 18 секунд), третьими были военные кинологи Казахстана (20 минут 33 секунд)", - сообщили в среду журналистам пресс-центре конкурса.

Для проведения эстафеты участок трассы был разделен на два отрезка с одним огневым рубежом для стрельбы из положения "стоя" из биатлонной винтовки Би-7-2 калибра 5,6 мм. По пяти мишеням с расстояния 50 м необходимо было попасть с первого раза.

В конкурсе военных кинологов "Верный друг" принимают участие пять команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта. Вне конкурса в соревновании участвует команда ДОСААФ России.

10 августа 2017 года судейская комиссия из представителей всех пяти стран-участниц подведет окончательные итоги конкурса "Верный друг" в личном и командном зачетах. Затем состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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