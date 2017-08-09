Комплексы "Бал" и "Бастион" провели электронные пуски ракет по кораблям "противника"

КАЛИНИНГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в рамках учений в акватории Балтийского моря уничтожили отряд кораблей условного противника, находившихся вблизи калининградского побережья, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

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В рамках маневров, в которых в общей сложности было задействовано более 500 человек, военные берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы совершили марш на боевой технике в районы огневых позиций.

"Там были оперативно развернуты ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" для нанесения удара по кораблям условного противника в целях защиты морского побережья Калининградской области", - рассказал он.

В роли кораблей противоборствующей стороны выступили корветы Балтийского флота.

Боевые расчеты захватили цели, после чего произвели по ним электронные пуски.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.