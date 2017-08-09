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Команда КНР выиграла конкурс "Десантный взвод" Армейских игр

Армия и ОПК
9 августа, 15:01 UTC+3 ПОЛИГОН ХАОДЯНЬ /Китай/ 9, августа. /ТАСС

Россияне стали вторыми

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ПОЛИГОН ХАОДЯНЬ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Команда Китая заняла первое место на конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2017. За ней следуют представители России и Казахстана, сообщили в среду журналистам в пресс-центре соревнований.

"По итогам международного этапа конкурса "Десантный взвод" верхнюю строчку турнирной таблицы заняла команда КНР, набравшая 62 балла, вторыми стали российские десантники (50 баллов), третье место у команды Казахстана (42 балла)", - уточнили в пресс-центре.

Окончательное решение о количестве баллов, набранных каждой командой в ходе соревнований и ее месте в турнирной таблице было принято в среду судьями и старшими команд-участниц на заключительной конференции в штабе конкурса в китайском городе Гуаншуй (провинция Хубэй).

"В принятии решения принимали участие судьи и представители Вооруженных сил КНР, РФ, Венесуэлы, Казахстана, Ирана, ЮАР и Марокко", - сказали в пресс-центре.

10 августа в расположении одной из воинских частей Воздушно-десантных войск ВВС НОАК в городе Гуаншуй состоится торжественная церемония закрытия конкурса "Десантный взвод". Все завоеванные в ходе конкурса награды российские десантники увезут из Китая к себе на родину.

Международный конкурс "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр - 2017 впервые проходил на территории Китая. Он продолжался 10 дней на полигоне Хаодянь.

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