Подлодка "Краснодар" прибыла в Севастополь в распоряжение Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Новая дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" после межфлотского перехода и выполнения задач в составе группировки ВМФ в Средиземном море прибыла в Севастополь в распоряжение Черноморского флота. Торжественная встреча экипажа лодки состоялась в среду на причале в Южной бухте Севастополя, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Сегодняшнее прибытие "Краснодара" - четвертой подводной лодки в Севастополь - это не только прибытие новой лодки, но мы можем констатировать, что полностью соединение подводников на Черноморском флоте существует. Четыре подводные лодки находятся в Черном море, две - на Балтике, в ближайшее время начнут переход в родную гавань", - сказал журналистам командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Переход "Краснодара" длился четыре месяца, и, по словам командующего, это своеобразный рекорд для черноморцев, однако в будущем подводные лодки будут будут ходить и в более продолжительные походы.

За это время подводники нанесли два успешных удара по наземным объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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"Кроме того, мы отработали управление подводной лодкой в составе разнородной тактической группы с двумя фрегатами, полностью отработали цикл управления", - добавил Витко.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что Севастополь является домом и надежным тылом для моряков-черноморцев. Командир подводной лодки "Краснодар" капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий выразил благодарность родным и близким подводников, прибывших встречать своих мужей и отцов. "Огромная благодарность нашим семьям, ваша любовь и вера направляли нас на этом сложном пути", - сказал подводник.

Подводная лодка "Краснодар" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Лодка была заложена 20 февраля 2014 года на заводе "Адмиралтейские Верфи" в Санкт-Петербурге, спущена на воду 25 апреля 2015 года.