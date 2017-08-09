Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда ВМФ РФ победила в конкурсе водолазного мастерства на Армейских играх

Армия и ОПК
9 августа, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Второе и третье места заняли водолазы из Ирана и ЮАР

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сборная команда Военно-морского флота России победила в конкурсе водолазного мастерства "Глубина" в рамках Армейских игр в Севастополе. Об этом в среду сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Смотрите также

Российские военные быстрее всех подняли танк на конкурсе "Рембат" Армейских игр

Наблюдатели из 60 стран приехали на Армейские игры

Россия лидирует после 10 дней Армейских игр

Конкурс по водолазному многоборью проходил на базе водолазного полигона филиала объединенного учебного центра ВМФ.

"В последний день соревнований команды из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР в составе двух групп состязались на время в оказании первой медицинской помощи пострадавшему водолазу и выполняли под водой упражнение по сборке фланца. И в одном и в другом упражнении убедительную победу одержали российские водолазы. Сборная команда ВМФ России по итогам восьми дней соревнований во второй раз победила в конкурсе "Глубина", - сказал Трухачев.

Второе место осталось за спортсменами сборной команды Ирана, а третьими стали дебютанты соревнований - военные моряки из ЮАР.

Соревнования по водолазному многоборью в рамках "АрМИ-2017" проходили в Севастополе с 2 по 9 августа. Участники шести команд из пяти стран состязались в дисциплинах: "Спасение на воде", "Водная полоса препятствий", "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки", "Сварка", "Работа в замкнутом пространстве", "Фланец" и "Оказание первой медицинской помощи утонувшему".

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017 Международные армейские игры
Страны
ЮАР Иран Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Судья на машине насмерть сбил женщину под Ярославлем
2
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
3
Новый виток напряженности между США и КНДР
4
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
7
Движение транспорта на Таганской площади в Москве восстановлено
Темы дня
Новости партнеров
Реклама