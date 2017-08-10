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Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домом

Армия и ОПК
10 августа, 2:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Представитель Госдепартамента подтвердил, что маршрут полета был полностью согласован Москвой и Вашингтоном

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© Марина Листьева/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил в среду наблюдательный полет над центром Вашингтона и окрестностями столицы США, его маршрут пролегал, в частности, над Пентагоном, ЦРУ, Конгрессом США и Белым домом. Об этом сообщила позднее в тот же день телекомпания CNN, ссылающаяся на двух неназванных лиц, знакомых с маршрутом данного полета, совершенного в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Маршрут полета

По сведениям CNN и газеты Politico, российский самолет должен был совершить полет над Бедминстером, штат Нью-Джерси, где в эти дни проводит отпуск президент Дональд Трамп. Ту-154М якобы пролетел над загородной резиденцией американских лидеров в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде, близ военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо и около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии. Полет также был осуществлен над военной базой Эндрюс под Вашингтоном, штат Мэриленд, которая используется для организации перелетов главы американской администрации, а также приема в США иностранных лидеров.

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Между тем, как подтвердила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента, маршрут нового наблюдательного полета был полностью согласован Москвой и Вашингтоном. Более того, американская сторона участвовала в подготовке плана данного полета, уточнила сотрудник внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты уведомляются заранее о предполагаемом маршруте наблюдательных полетов, участвуют в разработке согласованных планов полета, имеют американских наблюдателей на борту самолета во время полета и получают по завершении миссии копию визуальной информации, собранной российским самолетом", - заявила эта дипломат. Кроме того, подчеркнула она, ДОН не воспрещает государству-участнику, над территорией которого производится наблюдательный полет, применять "меры по предотвращению негативных последствий на "чувствительных" объектах на земле", то есть производить их маскировку.

О Договоре

Подготовка ДОН наряду с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года практически завершила формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Целями договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами таких миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля за соблюдением ДОН, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

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