Новый генеральный директор назначен на тульском оборонном заводе "Октава"

ТАСС, 10 августа. Новым генеральным директором тульского завода "Октава", который в 2017 году перешел в управление госкорпорации "Ростех", стал Александр Веселов. Глава предприятия должен будет к 2020 году провести модернизацию производства микрофонов гражданского и военного назначения, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Новым генеральным директором завода назначен Александр Веселов. Под его руководством должна произойти комплексная модернизация предприятия. Новая программа по восстановлению завода нацелена на формирование эффективной команды менеджмента, глубокую модернизацию производственных мощностей, запуск новых продуктовых линеек и привлечение в кадровый состав молодых специалистов", - отметили в компании.

По данным пресс-службы, у Веселова более чем 20-летний опыт руководства промышленными предприятиями, в том числе оборонными. "За его плечами успешный опыт финансового оздоровления целого ряда предприятий Свердловской области: ФГУП "Уралтрансмаша", АО НПО "Сплав", екатеринбургского "Завода радиоаппаратуры", - отметили в компании.

Перед новым руководством завода поставлены задачи решить проблемы, которые существуют на предприятии. "Это высокий износ оборудования, критическое состояние инфраструктуры и помещений завода, низкая загрузка персонала, отсутствие системы мотивации, а также функций маркетинга и продаж. На текущий момент выработаны основные направления стратегии развития предприятия, реализация которой требует наличие значительного опыта в сфере промышленности, инвестиций, и управления, которыми, безусловно, обладает Александр Веселов", - цитирует пресс- служба председателя совета директоров ПАО "Октава" Василия Бровко.

Планируется, что к 2020 году будет запущен ряд продуктовых линеек: гарнитур нового образца, малогабаритных динамиков, переговорных устройств, проводных и беспроводных наушников, а также новых микрофонов, которые будут выпускаться в новом современном дизайне. "Мы крайне заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Для них на заводе будет внедрена особая мотивационная программа, а также появится Совет молодых специалистов. Для удержания квалифицированных кадров также разрабатывается программа премирования, привязанная к увеличению объема выпускаемой продукции, улучшения ее качества и объема продаж", - заявил Веселов.

О заводе

В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление госкорпорации "Ростех". Особый контроль обусловлен критическим состоянием предприятия. Высокий износ производственных мощностей, низкая загрузка персонала, отсутствие функций маркетинга и продаж способствовали снижению ключевых финансовых показателей и сокращению каналов сбыта, что к 2017 году почти довело предприятие до банкротства.

Решение возродить предприятие связано с проектом по созданию творческого индустриального кластера, который будет открыт на базе завода "Октава". Проект реализуется при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и является одним из ключевых в рамках развития города и региона.

Завод "Октава" был основан в 1927 году. Тульское предприятие является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Именно в тульский микрофон Юрий Гагарин сказал легендарное "Поехали!", а сейчас изделия тульского производства работают в звукозаписывающих студиях Англии и США, Германии и Австралии. ПАО "Октава" ведет разработки и серийно выпускает продукцию военно-технического назначения, для работы в аппаратуре связи, в военной и гражданской авиации и различных видах транспорта.