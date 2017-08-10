Директором пермских "Мотовилихинских заводов" назначен бывший руководитель "Ижора-Металл"

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Бывший руководитель "Кузнечно-механического завода "Ижора-Металл" Олег Данченко назначен исполнительным директором одного из крупнейших оборонных предприятий Пермского края - "Мотовилихинских заводов" (МЗ), сообщили в четверг в пресс-службе пермского предприятия.

"Олег Данченко приступил к своим обязанностям 9 августа 2017 года, сменив на этом посту Евгения Салганского. Происходящие кадровые изменения в руководящем составе ПАО "Мотовилихинские заводы" являются плановыми и предусмотрены графиком реализации стратегии организационного развития предприятия", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, "это уникальный специалист, и его включение в команду, которая занимается выводом МЗ из кризиса, изначально было заложено в план мероприятий". Там отметили, что из-за занятости на предыдущем месте работы Данченко не мог занять пост на "Мотовилихе" в марте, поэтому на должность исполнительного директора был назначен Салганский. Он до выхода Данченко по взаимной договоренности с руководством МЗ занимался решением текущих вопросов. Теперь Салганский передал полномочия Данченко и вернулся в структуру АО "Спецремонт" субхолдинга группы "Гарнизон" Минобороны России, где и работал до "Мотовилихинских заводов".

4 августа 2017 года Арбитражный суд Пермского края постановил ввести на "Мотовилихинских заводах" процедуру наблюдения на шесть месяцев. Временным управляющим МЗ суд назначил члена Союза арбитражных управляющих СРО "Дело" Виталия Шемигона.

"Причины тяжелого финансового положения предприятия возникли не сегодня. Завод находится в затяжном кризисе, генерирует убытки и накапливает долги на протяжении последних нескольких лет. В такой ситуации введение наблюдения было неизбежным. Важная задача временного управляющего - разобраться в причинах неплатежеспособности организации, а в случае выявления неправомерных действий органов управления или третьих лиц - вернуть активы завода", - отметили в пресс-службе "Мотовилихи".

По данным предприятия, введение процедуры наблюдения не прекращает производственную деятельность МЗ, а только корректирует условия ее осуществления. На выполнение гособоронзаказа это также не влияет, он выполняется в соответствии с условиями контрактов, отметили на предприятии. Кроме того, с момента введения наблюдения приостанавливается исполнение всех ранее накопленных долгов МЗ. "Это даст возможность избежать блокировки счетов, ареста имущества и сосредоточиться на выполнении действующих контрактов, прежде всего, в рамках гособоронзаказа", - сказали в пресс-службе.

О предприятии

"Мотовилихинские заводы" - одно из градообразующих предприятий Перми, объединяет металлургический комплекс, ряд направлений машиностроения, в числе которых производство нефтепромыслового оборудования, строительно-дорожной, а также военной техники: систем залпового огня "Смерч" и "Град", минометов, артиллерийских орудий.

Предприятие несет весомые убытки - за первое полугодие 2017 года они составили 899 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе МЗ, это лучше плана на 113 млн рублей, однако хуже в сравнении с первым полугодием 2016 года на 181 млн рублей. "Основным фактором, ухудшающим финансовые показатели, остаются высокие проценты к уплате по кредитам и отсутствие высокорентабельных экспортных контрактов", - сказали на предприятии.

Там отметили, что бизнес-планом на 2017 год предусмотрен объем продаж в размере 12,4 млрд рублей.