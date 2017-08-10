Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военных

Армия и ОПК
10 августа, 19:37 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, августа. /ТАСС

Также было задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. военных приняли участие в двусторонних тактических учениях бригады морской пехоты и 11-го армейского корпуса Балтийского флота, прошедших на полигоне Хмелевка в Калининградской области, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В учении по овладению морского побережья, занятого закрепившегося на нем противником, приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 100 единиц боевой и специальной техники, более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, 12 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота", - рассказал он.

СПЕЦПРОЕКТ

Балтийский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

На учебном поле боя находились танки, самоходные артиллерийские установки "Акация" и реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", другая боевая техника. Ракетно-бомбовые удары по "противнику" с воздуха наносили фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24. С транспортно-боевых вертолетов Ми-8 был высажен морской спецназ флота, а с транспортных самолетов АН-26 - тактический воздушный десант.

"На учениях корабельными группами, задействованными в высадке морского десанта, были отработаны задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника корабельными огневыми средствами, отработана тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны условного противника", - отметил Мартов.

Для создания условий, максимально приближенным к боевым, было использовано свыше 5 т различных имитационных зарядов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама