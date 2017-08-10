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Первая тренировка авиации ко Дню ВКС прошла в Подмосковье

Армия и ОПК
10 августа, 17:41 UTC+3 АЭРОДРОМ КУБИНКА область/ 10, августа. / ТАСС

Сам фестиваль пройдет 12 августа на территории парка "Патриот"

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АЭРОДРОМ КУБИНКА, 10 августа. / ТАСС/. Первая репетиция масштабного авиационного фестиваля, посвященного Дню Воздушно-космических сил (ВКС), прошла над парком "Патриот". Как сообщили журналистам в Минобороны России, главный авиационный праздник России пройдет в эту субботу, 12 августа.

Фестиваль авиации будет проходить на протяжении двух с половиной часов. За это время над парком "Патриот" пролетят более 150 воздушных судов - от уникальных восстановленных самолетов периода Первой и Второй мировых войн до истребителей пятого поколения Т-50.

В числе летающих раритетных машин - "Фарман", "Пайпер-КЭБ", Як-52, Як-30, Як-18, "Дуглас ДС-3", По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15УТИ. Все летающие легенды на время подготовки и проведения воздушного парада в День ВКС базируются на подмосковном аэродроме Кубинка.

В воздушном празднике принимают участие все типы самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Это самолеты А-50, Ан-148, Ил-76, Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, Су-34, Су-35, Су-24, МиГ-31 и другие. На Кубинке базируются вертолеты Ми-8 с флагами видов и родов Вооруженных сил, учебно-боевые Як-130, Су-35 из состава липецкой авиагруппы "Соколы России" и штурмовики Су-25, которые раскрасят небо над "Патриотом" в цвета российского флага. В параде традиционно принимают участие все авиационные группы высшего пилотажа: "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и единственная в России авиагруппа на вертолетах Ми-28Н "Беркуты".

Новейшие самолеты МиГ-35 и Т-50 (ПАК ФА) также пролетят в общем строю над "Патриотом". Всего для вылетов авиации на праздник задействовано более 10 аэродромов по всей территории России, например, ПАК ФА взлетают с ЛИИ Громова в Раменском, а все вертолеты размещены в Клину.

12 августа Военно-воздушные силы России отметят 105 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы РФ.

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