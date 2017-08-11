Военно-технический форум пройдет во Владивостоке в конце августа

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ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС /. Военно-технический форум "Армия-2017" пройдет во Владивостоке с 22 по 27 августа. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Владимир Матвеев.
"Во Владивостоке с 22 по 27 августа 2017 года спланировано проведение Международного военно-технического форума "Армия-2017". В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники ТОФ и ВКС России",- сообщил представитель ВВО.
По его словам, также будет представлена продукция оборонных предприятий, разработки научных и исследовательских организаций и университетов как военного, так и двойного назначения.
Для проведения выставки будут задействованы территории причалов ТОФ и Корабельной набережной Владивостока, военного аэродрома Центральная Угловая и недавно открытого филиала парка "Патриот" на острове Русский.
Отмечается, что состав участников форума в настоящее время определяется.