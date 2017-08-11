Под Псковом завершены учения ВДВ

ПСКОВ, 11 августа. /ТАСС/. Полковые тактические учения ВДВ завершились под Псковом, сообщил журналистам командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Все цели, поставленные в ходе проведения учений подразделениями полка, выполнены успешно", - сказал он журналистам.

Командующий ВДВ выразил благодарность командованию 76-й десантно-штурмовой дивизии и личному составу 104-го десантно-штурмового полка "за высокий уровень организации и профессионализм, проявленный в ходе проведения учений".

Во время маневров десантники отработали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований.

Всего в учениях было задействовано около 2,5 тыс. человек. Оно проходило в период с 7 по 11 августа.