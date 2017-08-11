Почти 3200 объектов инфраструктуры введут в строй в 2017 году для Минобороны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 2,5 тысячи зданий и сооружений строится в настоящее время в интересах Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Всего в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 3166 зданий и сооружений в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Это аэродромы, медицинские учреждения, госпитали, жилые дома, школы и детские сады в гарнизонах, кадетские и суворовские училища, военные городки, полигоны, причалы.

Большинство возводимых сооружений являются объектами специального назначения, пояснили в Минобороны. Основные силы и средства в этом году сосредоточены на завершении строительства объектов обустройства боевых позиций, мест размещения передислоцируемых подразделений, парковых и технических зон для новейших комплексов вооружения, а также аэродромной сети, причального фронта и полигонов.