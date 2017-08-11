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Истребитель ПАК ФА получил название Су-57

Армия и ОПК
11 августа, 12:11 UTC+3 МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Ранее СМИ со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли сообщили о том, что истребитель получит именно такое серийное название

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Истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)

Истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)

© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) получил серийное название (индекс) Су-57. Об этом в интервью сайту телеканала "Звезда" сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

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"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 - теперь мы будем его величать именно так", - сказал Бондарев.

Ранее о том, что истребитель Т-50 получит серийное название Су-57, писали СМИ со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.

Сообщалось, что Т-50 с перспективным (основным) двигателем совершит первый полет в четвертом квартале 2017 года. Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа".

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Бондарев, Виктор Николаевич
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