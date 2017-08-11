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Российские военные альпинисты выиграли конкурс "Эльбрусское кольцо" на Армейских играх

Армия и ОПК
11 августа, 13:33 UTC+3 ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/ 11, августа. /ТАСС

Второе место заняла сборная Казахстана, третье - Китая

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ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 11 августа. /ТАСС/. Военные альпинисты РФ победили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2017, второе место заняла сборная Казахстана, третье - Китая.

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"После выполнения 14 специальных задач первое место занимает команда Российской Федерации, второе место - команда Республики Казахстан, третье место - команда Китайской Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

Победителей соревнования наградил и поздравил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

В конкурсе военных альпинистов "Эльбрусское кольцо" принимали участие команды России, Марокко, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая. Также вне конкурса в состязаниях участвовала команда движения "Юнармия".

Соревнования проводились на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России в три этапа: первый - в центре "Терскол", второй - марш в горной местности вокруг горы Эльбрус протяженностью 100 километров, третий - восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 метра).

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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