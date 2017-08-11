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Истребитель пятого поколения Су-57 будут поставлять в войска с 2018 года

Армия и ОПК
11 августа, 14:51 UTC+3 ТАСС

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году

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ТАСС, 11 августа. Поставки российского истребителя пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) с серийным названием (индексом) Су-57 в войска начнутся в 2018 году. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью телеканалу "Россия 24".

"На выходе Т-50 или Су-57, со следующего года начнет поступать в войска. Пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", - сказал он.

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ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагалось начало поставок этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.

Сообщалось, что Т-50 с перспективным (основным) двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 года.

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Персоны
Слюсарь, Юрий Борисович Бондарев, Виктор Николаевич
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