Истребитель пятого поколения Су-57 будут поставлять в войска с 2018 года

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ТАСС, 11 августа. Поставки российского истребителя пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) с серийным названием (индексом) Су-57 в войска начнутся в 2018 году. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью телеканалу "Россия 24".
"На выходе Т-50 или Су-57, со следующего года начнет поступать в войска. Пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", - сказал он.
ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагалось начало поставок этих самолетов в войска. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин.
Сообщалось, что Т-50 с перспективным (основным) двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 года.