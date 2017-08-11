В Баренцевом море прошли учения по спасению терпящего бедствие корабля

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более десяти единиц военной и специальной техники было задействовано в учениях поисково-спасательных сил Северного флота, прошедших в Баренцевом море, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России, поступившем в ТАСС.

"В них задействованы корабли и катера аварийно-спасательного отряда, самолет Ил-38 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота и расчеты беспилотных летательных аппаратов соединений армейского корпуса флота", - говорится в сообщении.

Учения заключались в поиске и оказании помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие. По сценарию, на надводном корабле, роль которого исполняло спасательное судно "Михаил Рудницкий", возник объемный пожар, приведший к потере хода.

В общей сложности учения длились около семи часов. За это время авиацией был осуществлен поиск корабля, а судами Северного флота - спасение экипажа корабля.