ВКС РФ получили более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов в 2017 году

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России получили в этом году более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, рассказал в интервью сайту телеканала "Звезда" главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Воздушно-космические силы получают новую и модернизированную технику теми же темпами, которых мы достигли в 2016 году. В этом году мы получили более 100 самолетов и порядка 300 вертолетов. И по новой ГПВ [госпрограмме вооружений] темпы поставок авиационной техники в войска сохранятся, ВКС будет обновлять свой авиационный парк", - сказал Бондарев.
"Мы довольны теми темпами обновления авиационного парка, которые сейчас существуют", - добавил он.
Главком также заверил, что у российских летчиков будет повышаться налет и уровень подготовки.
В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства, что в прошлом году ВКС получили 139 современных летательных аппаратов.