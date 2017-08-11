ВКС РФ получили более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов в 2017 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России получили в этом году более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, рассказал в интервью сайту телеканала "Звезда" главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Воздушно-космические силы получают новую и модернизированную технику теми же темпами, которых мы достигли в 2016 году. В этом году мы получили более 100 самолетов и порядка 300 вертолетов. И по новой ГПВ [госпрограмме вооружений] темпы поставок авиационной техники в войска сохранятся, ВКС будет обновлять свой авиационный парк", - сказал Бондарев.

"Мы довольны теми темпами обновления авиационного парка, которые сейчас существуют", - добавил он.

Главком также заверил, что у российских летчиков будет повышаться налет и уровень подготовки.

В декабре 2016 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил на итоговой коллегии военного ведомства, что в прошлом году ВКС получили 139 современных летательных аппаратов.