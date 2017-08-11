Шойгу наградил военных строителей за возведение стратегических объектов для армии и страны

ТАСС, 11 августа. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу вручил награды военным строителям, в том числе двум женщинам, за высокие достижения в возведении стратегически важных объектов в интересах Вооруженных сил и страны, а также показавшим лучшие результаты на региональных этапах конкурсов профессионального мастерства.

"История военных строителей богата на события, богата на подвиги. Это история ратного легендарного труда во время войны. Это невероятно тяжелые задачи по эвакуации предприятий и целых городов с запада на восток, это восстановление промышленности, чтобы ковать оборонную мощь страны", - сказал министр обороны на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской Армии, посвященном Дню военного строителя, во время которого вручил отличившимся медали "За трудовую доблесть", "За укрепление боевого содружества" и "За воинскую доблесть 2-й степени".

Шойгу отметил, что военные строители продолжали совершать трудовые подвиги и в послевоенное время. "Они смогли за короткое время создать стратегические оборонные объекты. Это и объекты Военно-морского флота, объекты военно-промышленного комплекса, ракетно-ядерный комплекс, который сейчас является ракетно-ядерным щитом страны", - уточнил глава военного ведомства.

Он подчеркнул, что "и сегодня военные строители ставят рекорд за рекордами, никто быстрее нас не может построить крупные объекты". Он напомнил, что, в частности, президентское кадетское училище в Севастополе было построено за четыре месяца. Примерно за такой же короткий срок и суворовское военное училище в Туле.

"Хочу сказать огромное спасибо тем, кто строил и реконструировал Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, которая сегодня является гордостью не только Вооруженных сил, но и всей нашей страны", - заявил министр обороны.

"Мы строим в духе старых советских строительных традиций. Многие наши стройки мы называем "военно-ударными стройками", - заключил глава военного ведомства, пожелав военным строителям крепкого здоровья и новых успехов в выполнении важных военных задач.