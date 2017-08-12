Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия отмечает 105-летие со дня создания Военно-воздушных сил. Правопреемником ВВС является новый вид Вооруженных сил – Воздушно-космические силы. За минувшие пять лет военная авиация России существенно обновилась, получила множество новых самолетов и вертолетов, став самой грозной силой России и ее узнаваемым символом. Об уже известных и секретных новинках ВКС РФ – в материале ТАСС.

Су-57

Истребитель пятого поколения впервые поднялся в воздух в 2010 году. Спустя восемь лет он наконец-то пойдет в серию – в следующем году Воздушно-космические силы должны получить первые машины. Для начала предусмотрена партия из 12 машин. На международном авиасалоне МАКС-2017 стало известно, что первый этап государственных испытаний ПАК ФА завершен, и в ближайшее время начнется второй их этап и изготовление установочной партии самолетов.

СПЕЦПРОЕКТ Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки" ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации

"Сегодня историческое событие - в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", - рассказал журналистам главнокомандующий ВКС РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Кроме того, стало известно и серийное название (индекс) самолета. В канун Дня ВКС Бондарев сообщил, что ПАК ФА теперь будет называться Су-57.

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 - теперь мы будем его величать именно так", - сказал главнокомандующий.

По сравнению со своими предшественниками Су-57 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Применение композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая компоновка самолета обеспечивают низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности.

ТАСС/Ruptly

Свои возможности в пилотаже Су-57 в полной мере показал на МАКС-2017 – два истребителя продемонстрировали публике элементы воздушного боя, которые до этого показывали только наиболее подготовленные летчики Липецкого авиацентра, входящие в состав авиагруппы ВКС РФ "Соколы России".

Один из самолетов провел атаку, а второй ушел от нее, показав как работает сверхманевренность, которая позволяет самолету "увернуться" от противника. Пилоты также продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, включая "Кобру Пугачева", полеты на предельных углах атаки и движение на минимальной скорости.

По словам Бондарева, ПАК ФА дает летчику практически неограниченные возможности в пилотировании и бою. "Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата", - отметил он.

Бондарев подчеркнул, что у Т-50 не только улучшены десятки различных параметров, таких как мощность двигателя, дальность полета или бомбовая нагрузка. "Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота", - сказал он.

Развернуть Многофункциональные истребители пятого поколения ПАК ФА Т-50 © Сергей Бобылев/ТАСС Многофункциональные истребители пятого поколения ПАК ФА Т-50 © Сергей Бобылев/ТАСС

Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит так называемый двигатель первого этапа - 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго этапа". Самолет с новым двигателем совершит первый полет в четвертом квартале 2017 года. В этом году к испытаниям подключатся еще три летных образца, помимо девяти испытываемых.

ПАК ДА

Как будет называться преемник знаменитого "Белого лебедя", пока неизвестно. Как рассказывал ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов, перспективный авиационный комплекс дальней авиации может совершить свой первый полет в 2026 году и пойти в серию в 2029 году.

До этого времени в России возобновят производство модернизированного Ту-160М2. При этом оба "стратега" должны быть максимально унифицированы по радиоэлектронному оборудованию. По словам Борисова, перед промышленностью поставлена задача повторно использовать оборудование, применяемое при производстве Ту-160М2, чтобы дважды не платить за подготовку выпуска самолетов и разработку. Серийное производство Ту-160М2 планируется начать после 2021 года и произвести несколько десятков таких машин.

Как рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев, открыта опытно-конструкторская работа по созданию бортового комплекса обороны для модернизированного "Белого лебедя". Принципиально новый комплекс обороны будет защищать от всех возможных типов ракет. Комплекс будет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Кроме того, на Ту-160М2 поставят бесплатформенную инерциальную навигационную систему, новую астронавигационную систему и еще целый ряд приборов, в том числе новая спутниковую навигационную систему.

Что касается работ над ПАК ДА, источник в российской "оборонке" сообщал ТАСС, что в компании "Туполев" уже создан полноразмерный макет этого самолета из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов. Макеты выполнены по схеме "летающее крыло".

В новом бомбардировщике будут максимально применяться технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В частности, в его конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие будет размещаться внутри самолета. "Также ПАК ДА планируется оснастить новейшими отечественными средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба - прим. ТАСС), не имеющими мировых аналогов по эффективности", - отметил источник.

ПАК ДА получит дозвуковую скорость полета.

Ил-214

Реальный проект разрабатывается и для Военно-транспортной авиации России – конструкторы ОАО "Ил" создают для военных летчиков средний транспортный самолет грузоподъемностью 20 тонн. Как рассказал ранее ТАСС главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов, название этого самолета может поменяться, но пока он известен как Ил-214.

Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету. Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы Николай Таликов главный конструктор ОАО "Ил"

Развернуть Макет тактического военно-транспортного самолета Ил-214 (МТС) © Лысцева Марина/ТАСС Макет тактического военно-транспортного самолета Ил-214 (МТС) © Лысцева Марина/ТАСС

Это будет двухдвигательный самолет для решения средних задач, короче, чем Ил-76. Таликов напомнил, что фирма Ильюшина также предлагает Минобороны РФ вариант Ил-76МФ. Это версия классического самолета Ил-76, удлиненная на 6,6 метра.

Говоря о перспективном тяжелом самолете (Ил-106), Таликов отметил, что его характеристики "с военными согласованы, но пока еще вопрос о финансировании не идет". Между тем, в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) рассказали, что для перспективных транспортных самолетов началась разработка двигателя тягой 35 тонн (ПД-35).

На базе двигателя ПД-35 возможно будет создать целое семейство двигателей большой тяги. Планируется, что перспективный двигатель будет обладать облегченной конструкцией за счет использования специальных материалов, в том числе углепластиковых, и малоэмиссионной камерой сгорания.

При этом перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) при необходимости может быть оснащен оружием. Бывший глава ОАО "Ил" Сергей Вельможкин рассказывал ТАСС, что нагрузка на крыло - бомбовое вооружение на пилонах - изначально предусмотрена для многих типов транспортных самолетов.

По словам Вельможкина, сегодня уже можно обозначить несколько основных требований к перспективному транспортному самолету.

Все военно-транспортные самолеты, которые сегодня проектируются, должны взлетать с грунтовых полос, и ПАК ВТА, естественно, будет. Второе требование - неприхотливость и универсальность, возможность обслуживания в неподготовленных местах, максимум силами экипажа Сергей Вельможкин бывший глава ОАО "Ил"

Ил-112В

Новый легкий турбовинтовой самолет Ил-112В на смену Ан-24 и Ан-26 должен подняться в воздух в 2018 году. Его запуск в серию планируется на 2019 год, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Запуск в серию не переносится. Более того - мы этот самолет запускаем досрочно, потому что у нас эти самолеты были с 2021 года, теперь мы готовы начать с 2019 года, потому что понимаем потребность в таких воздушных судах. Первый вылет действительно сдвинулся на 2018 год", - сказал он в ходе МАКС-2017.

Развернуть Макет военно-транспортного самолета Ил-112В © Максим Шеметов/ТАСС Макет военно-транспортного самолета Ил-112В © Максим Шеметов/ТАСС

Глава ОАК пояснил, что задержка первого полета Ил-112В связана с проблемами переходного периода, которые возникли в документообороте "двух эпох": часть документации была в бумажном виде, часть - в цифровом.

Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Военные намерены заказать 62 машины.

А-100

Новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" впервые поднимется в воздух в конце этого года. Новый "летающий радар" на смену А-50 сможет обнаруживать и сопровождать воздушные цели и надводные корабли, оповещать командные пункты автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, эти самолеты могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. Одним словом, самолет А-100, исходя из дальности его полета, дальности работы его локаторов, предназначен для решения стратегических задач.

Развернуть Самолет дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения (ДРЛО и управления) А-50 © Владимир Смирнов/ТАСС Самолет дальнего радиолокационного дозора, обнаружения и наведения (ДРЛО и управления) А-50 © Владимир Смирнов/ТАСС

Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов (первый полет был в октябре 2016 года - прим. ТАСС). На ней отрабатываются все основные технологические решения. Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике, мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет Юрий Борисов замминистра обороны РФ

Отвечая на вопрос о сроках начала поставок этого самолета в войска, он уточнил, что речь идет о первом квартале 2019 года.

ПСВ

Перспективный скоростной вертолет (ПСВ) создается в двух вариантах - для Минпромторга и Минобороны России. Пока подробности известны только про гражданскую версию этой машины – не так давно в воздух впервые поднялась летающая лаборатория, созданная на базе вертолета Ми-24 и обладающая улучшенными аэродинамическими характеристиками. Конструкторы "Вертолетов России" работают над созданием научно-технического задела для увеличения скорости полета вертолетов в 1,5 раза по сравнению с серийными машинами.

Ранее главком ВКС РФ Виктор Бондарев рассказывал, что ПСВ, разрабатывающийся в интересах Минобороны РФ, пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

Работа эта идет полным ходом, и в 2018 году должен полететь демонстратор данного вертолета. Затем окончание /работ/ - 2021 год, и с 2022 года - серия данных вертолетов. Скорость - до 500 км/ч Виктор Бондарев главком ВКС РФ

Он отметил, что такая скорость задана в тактико-техническом задании на перспективный вертолет.

"Если получится больше, то мы будем рады. Естественно, этот вертолет будет решать все те задачи, которые решают сейчас вертолеты семейств Камова и Миля. Он возьмет себе все самое лучшее", - отметил главком ВКС.

Передовые разработки для проекта ПСВ позволят улучшить характеристики и ныне существующих серийных машин. Например, новые лопасти несущего винта, прошедшие испытания на прототипе перспективного скоростного вертолета, позволят увеличить скорость боевых машин Ми-28Н и Ми-35.

"Главным в конструкции летающей лаборатории ПСВ являются лопасти несущего винта. Новые конструктивные решения при их создании позволяют увеличить максимальную скорость вертолета Ми-28 на 13%, на вертолетах типа Ми-35 - на 30%", - рассказал журналистам начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майор Олег Чесноков.

На сегодняшний день в ходе испытаний уже достигнута скорость горизонтального полета 360 км/ч при низком уровне вибрации и нагрузок на конструкцию летающей лаборатории. "Скорость ПСВ по сравнению с известными образцами ударных вертолетов будет увеличена в 1,5 раза до 400-500 км/ч", - напомнил Чесноков.

Максимальная скорость Ми-28Н и Ми-35 составляет около 300 км/ч. Также на разрабатываемой машине планируется использовать бортовое радиоэлектронное оборудование нового типа. Связь, управление и навигацию будут осуществлять не отдельные блоки аппаратуры, а специальное программное обеспечение, которое интегрируется в бортовую вычислительную систему. Это позволит снизить общий вес оборудования и кабельной сети нового вертолета.

Анна Юдина