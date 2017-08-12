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ВКС России отметят 105 лет со дня создания грандиозным праздником в парке "Патриот"

Армия и ОПК
12 августа, 0:11 UTC+3 ПАРК ПАТРИОТ область/ 12, августа. /ТАСС

В числе летающих раритетных машин - Farman, Piper Cub, Як-52, Як-30, Як-18, Douglas DC-3, По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15УТИ

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ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Самый высокотехнологичный вид Вооруженных сил РФ - российская военная авиация - отмечает в субботу 105-летие со дня основания. Как сообщил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев, в День ВКС над парком "Патриот" состоится грандиозный авиапоказ.

"Мы к этому дню готовились. Воздушный фестиваль - это не только техника в воздухе, но и большая наземная часть, история создания Военно-воздушных сил. Все будет очень интересно, мы покажем их развитие", - сказал он.

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Стальные крылья армии России

Фестиваль авиации будет проходить на протяжении двух с половиной часов. За это время над парком "Патриот" пролетят более 150 воздушных судов - от уникальных восстановленных самолетов периода Первой и Второй мировых войн до истребителей пятого поколения Су-57.

В числе летающих раритетных машин - Farman, Piper Cub, Як-52, Як-30, Як-18, Douglas DC-3, По-2, Ил-2, МиГ-3, МиГ-15УТИ. Все летающие легенды на время подготовки и проведения воздушного парада в День ВКС базируются на подмосковном аэродроме Кубинка.

В воздушном празднике примут участие все типы самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Это самолеты А-50, Ан-148, Ил-76, Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, Су-34, Су-35, Су-24, МиГ-31 и другие. На Кубинке базируются вертолеты Ми-8 с флагами видов и родов Вооруженных сил, учебно-боевые Як-130, Су-35 из состава липецкой авиагруппы "Соколы России" и штурмовики Су-25, которые раскрасят небо над "Патриотом" в цвета российского флага.

В параде традиционно принимают участие все авиационные группы высшего пилотажа: "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и единственная в России авиагруппа на вертолетах Ми-28Н "Беркуты".

Новейшие самолеты МиГ-35 и Су-57 (ПАК ФА) также пролетят в общем строю над "Патриотом". Всего для вылетов авиации в этот праздник будут задействованы более 10 аэродромов по всей территории России, например, Су-57 взлетят с ЛИИ имени М. М. Громова в Раменском, а все вертолеты размещены в Клину.

История праздника

Военная авиация России была создана 12 августа 1912 года. В тот день приказом военного ведомства был введен в действие штат воздухоплавательной части Главного управления Генштаба.

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Отечественные ВВС были задействованы во всех войнах и конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и позднее Россия. Именно военные летчики стали первыми из тех, кто был удостоен звания Героя Советского Союза - высшей степени отличия СССР.

Решение о праздновании Дня ВВС было принято президентом РФ 29 августа 1997 года. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы РФ. Указ президента РФ №394 о назначении главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Бондарева, а его заместителем - командующего Космическими войсками генерал-лейтенанта Александра Головко был подписан 1 августа 2015 года.

При этом действующая система управления силами и средствами авиации и противовоздушной обороны военных округов остается неизменной: общее руководство воздушно- космической обороной по-прежнему осуществляет Генштаб ВС РФ, а непосредственное - главное командование Воздушно-космических сил.

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