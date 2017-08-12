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Авиашоу под Воронежем представит более 30 легких самолетов и летательных аппаратов

Армия и ОПК
12 августа, 0:15 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 12, августа. /ТАСС

Отмечается, что самолеты Як-55 и Як-52, которые прилетят из аэроклубов Ростова и Липецка, будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа

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ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Авиационное шоу ко Дню военно-воздушных сил (ВВС) соберет в субботу в Россошанском районе Воронежской области порядка 30 малых самолетов и летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС начальник аэродрома Вершина, где пройдет авиационный праздник, Сергей Болдырев.

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"В субботу мы отметим День ВВС слетом малой авиации с элементами авиашоу - ожидаем около 30 бортов, небольших частных самолетов типа "Сессна", "Спорткрузер", "Бристель", "Бекас", Як-18, а также биплан - аналог Пи-2 и других. Самолеты Як-55 и Як-52, которые прилетят из аэроклубов Ростова и Липецка, будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа", - сказал Болдырев.

По его словам, также в субботу пройдут полеты парапланов и выступления парашютистов, запуск воздушных шаров и аэростатов разных клубов воздухоплавания, выставка авиационной техники, ярмарка сувениров авиационного профиля, концерт музыкальных групп.

"Из уникальных выступлений ожидаем эксклюзивный прыжок парашютиста с дельталета. Это двухместный летательный аппарат, пилот выключит винт, когда парашютист прыгнет с высоты 800 метров", - добавил начальник аэродрома.

Посадочную площадку для самолетов и вертолетов на площади 15 га открыли в августе 2016 года, она создана в рамках президентской программы по развитию авиации общего назначения. Ее длина 800 м, ширина 30 м, в планах строительство полосы с искусственным покрытием для круглогодичного использования. Аэродром бесплатно предоставляют для авиации МЧС, медицины катастроф и санавиации, полицейских вертолетов.

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