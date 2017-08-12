Представители США будут наблюдать за конкурсом Армейских игр в Китае

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Международный конкурс водителей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", который проходит в Китае в рамках Армейских международных игр, посетят наблюдатели из более чем 20 стран мира, в том числе США и Латинской Америки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны России.

"В США нет международных игр, но мы тоже определяем лучшие экипажи", - приводит пресс-служба слова представителя США на играх Криса Ди Чикко.

Отмечается, что российская команда будет выступать на боевых машинах пехоты БМП-2. Все остальные конкурсанты будут соревноваться на китайских машинах.

Помимо российской команды, в состязаниях принимают участие военнослужащие из Анголы, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, а также команда Народно-освободительной армии Китая. Конкурсанты продемонстрируют мастерство экстремального вождения боевых машин на замкнутой четырехкилометровой трассе.

Китай в этом году принимает соревнования в рамках Армейских международных игр наряду с Россией, Азербайджаном, Белоруссией и Казахстаном. Помимо соревнования "Суворовский натиск", здесь проводится конкурс по обслуживанию и подготовке вооружения "Мастер-оружейник", состязания по ведению противовоздушного боя "Чистое небо" и соревнования по защите от радиационных, химических и биологических угроз "Безопасная среда".

Старт Армейским международным играм дал 29 июля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Завершатся игры 12 августа.