Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию

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ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 12 августа. / ТАСС/. Порядок вернется в Сирию благодаря самоотверженному труду российских военных летчиков, заявил в субботу главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев.
"И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан", - сказал он в ходе торжеств в честь Дня ВКС РФ.
Бондарев отметил, что в последние годы растет конкурс в летные училища. "Только в этом году в наших учебных заведениях приступили к обучению почти 5 тысяч курсантов первого курса", - сообщил генерал.
Он подчеркнул, что авиация традиционно пользуется большим уважением и доверием в России, и выразил благодарность ветеранам Военно-воздушных сил и семьям летчиков. "Мы заслужили это торжество. Мы работаем для того, чтобы над нашей Родиной всегда было чистое и светлое небо. За 105 лет своей истории Военно-воздушные силы и Воздушно-космические силы России прошли славный путь, начиная с парапланов и заканчивая истребителями пятого поколения", - добавил Бондарев.
Главком также принял участие в церемонии награждения летчиков государственными и ведомственными наградами.
По словам Бондарева, ВКС России в будущем перейдут на беспилотные самолеты и вертолеты. "Мы никогда ни от кого не отстанем. То, что самолеты и вертолеты будут беспилотными, в этом мы не сомневаемся. Это будет качественно новая авиационная техника, потому что идет развитие технологий, и уже сейчас все это активно внедряется в ВКС", - сказал он в субботу журналистам.
Он напомнил, что на прошедших в Китае состязаниях "Авиадартс-2017" в число победителей вошел экипаж новейшего российского истребителя Су-35. "В тяжелые для Родины годы нашлись те, кто сохранил авиационную промышленность и смог все возродить. Сейчас мы на равных по самолетам пятого поколения благодаря Су-57 (ранее был известен как ПАК ФА - прим. ТАСС), у нас прекрасные вертолеты - лучших в мире нет", - добавил Бондарев.
Главком отметил показатели ВКС России по боевой подготовке - годовой налет каждого пилота составляет не менее 120 часов и будет увеличиваться.
В субботу, 12 августа, отмечают 105-летие Военно-воздушные силы России, правопреемником которых с 2015 года являются ВКС. Днем в субботу, в частности, состоится масштабный воздушный парад - над подмосковным парком "Патриот" пролетят более 150 самолетов и вертолетов.