Фестиваль авиации в парке "Патриот". Видеотрансляция

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Ruptly
Российская военная авиация отмечает 105-летие со дня основания грандиозным авиапоказом в парке "Патриот". За два с половиной часа над парком пролетят более 150 воздушных судов - от уникальных восстановленных самолетов периода Первой и Второй мировых войн до истребителей пятого поколения Су-57.
В воздушном празднике примут участие все типы самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России. Также в параде традиционно принимают участие все авиагруппы высшего пилотажа: "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и единственная в России авиационная группа на вертолетах Ми-28Н "Беркуты".
В общем строю над парком пролетят и новейшие самолеты МиГ-35 и Су-57 (ПАК ФА). Всего для вылетов авиации в этот праздник будут задействованы более 10 аэродромов по всей территории России.