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Порядка 200 военных дипломатов посетят закрытие Армейских игр в Подмосковье

Армия и ОПК
12 августа, 14:26 UTC+3 ПОЛИГОН АЛАБИНО область/ 12, августа. / ТАСС

За время игр российские полигоны, где шли состязания, посетили около 100 наблюдателей, в их числе представители Германии, США, Финляндии, Дании, Швейцарии, Нидерландов

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ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 12 августа. / ТАСС/. Около 200 военных дипломатов и порядка 300 наблюдателей из зарубежных государств посетят финал "Танкового биатлона" и церемонию закрытия Армейских международных игр в подмосковном Алабино. Об этом сообщили в субботу в пресс-центре игр.

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"Мы ожидаем, что на церемонию закрытия Армейских международных игр прибудут порядка 200 военных атташе и около 300 наблюдателей из посольств", - сказал журналистам представитель пресс-центра.

По его словам, за время игр российские полигоны, где шли состязания, посетили около 100 наблюдателей. "В том числе наблюдатели из Германии, США, Финляндии, Дании, Швейцарии, Нидерландов. Практически все страны НАТО были представлены военными атташе", - подчеркнул представитель организаторов.

Армейские международные игры начались 29 июля, они завершаются 12 августа. В этом году в играх участвуют 28 государств, сами состязания шли на 22 полигонах пяти стран - России, Китая, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

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