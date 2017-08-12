В России начнут готовить военных летчиц

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Краснодарское авиационное училище в этом году впервые в новейшей российской истории наберет девушек для обучения на военных летчиц. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение - в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище", - сказал министр.

"Их будет немного - 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября этого года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц", - добавил он.

Министр, посетивший 12 августа торжества в честь Дня Воздушно-космических сил в парке "Патриот", выразил надежду, что через пять лет выпускницы училища "украсят подобный праздник своим мастерством".

В 2009 году Краснодарское авиаучилище уже набирало курсанток, однако не на летные специальности.