В России начнут готовить военных летчиц

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КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Краснодарское авиационное училище в этом году впервые в новейшей российской истории наберет девушек для обучения на военных летчиц. Об этом сообщил в субботу журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение - в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище", - сказал министр.
"Их будет немного - 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября этого года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц", - добавил он.
Министр, посетивший 12 августа торжества в честь Дня Воздушно-космических сил в парке "Патриот", выразил надежду, что через пять лет выпускницы училища "украсят подобный праздник своим мастерством".
В 2009 году Краснодарское авиаучилище уже набирало курсанток, однако не на летные специальности.