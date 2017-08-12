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Экс-главком ВВС России пилотировал Douglas на авиашоу в парке "Патриот"

Армия и ОПК
12 августа, 17:23 UTC+3 КУБИНКА область/ 12, августа. /ТАСС

Полет состоялся в ходе авиационного фестиваля "Форсаж"

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КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Первый главком ВВС России Петр Дейнекин, возглавлявший этот вид Вооруженных сил с 1992 по 1998 год, пилотировал военно-транспортный самолет Douglas в ходе авиационного фестиваля "Форсаж" в подмосковном парке "Патриот". Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны.

"Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России генерала армии Петра Степановича Дейнекина и летчика-испытателя 1-го класса Валентина Эдуардовича Лаврентьева", - сказали в ведомстве.

Однако 79-летний Дейнекин пока не побил рекорд бывшего командующего Дальней авиацией генерал-полковника Василия Решетникова, который пилотировал американский бомбардировщик B-25 Mitchell на авиашоу в Монино в 83 года.

Налет генерала Дейнекина, родившегося в декабре 1937 года, составляет порядка 5 тыс. часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов, в том числе легенду Второй мировой войны - Douglas DC-3, американский ближнемагистральный транспортный самолет с двумя поршневыми двигателями, один из самых массовых в истории.

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