Российская команда победила в финале "Танкового биатлона" в Подмосковье

Экипаж команды из Казахстана на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Белоруссии на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Казахстана на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из России на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Китая на танке Type 96 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Белоруссии на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из России на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Китая на танке Type 96 © Сергей Бобылев/ТАСС

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Экипаж команды из Казахстана на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Белоруссии на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Казахстана на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из России на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Китая на танке Type 96 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Белоруссии на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из России на танке Т-72Б3 © Сергей Бобылев/ТАСС

Экипаж команды из Китая на танке Type 96 © Сергей Бобылев/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Команда России победила в финальной гонке "Танкового биатлона" в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Российские военнослужащие победили в финальном заезде "Танкового биатлона" с общим временем 1 час 30 минут 43 секунды. На втором месте - команда Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда", - сказали в Минобороны.

Бронза досталась команде Китая, преодолевшей дистанцию за 1 час 46 минут и 50 секунд. Замкнули четверку лидеров танкисты из Белоруссии, завершившие гонку за 1 час 48 минут и 40 секунд.

В субботу, 12 августа, в подмосковном Алабино состоится торжественное закрытие Армейских международных игр.